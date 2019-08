Appello della Dott. Linda Guerra contro la vivisezione. Relazione sull'esperimento imposto ai macachi

Appello della Dottoressa Linda Guerra. Contro la vivisezione. In favore dei macachi.

"Dopo diversi infruttuosi tentativi di richiesta di essere ricevuta dal Ministro Giulia Grillo per discutere il protocollo della sperimentazione "Light Up", attraverso cui il ricercatore Prof. Marco Tamietto si propone di accecare sei macachi (sperimentazione finanziata con soldi pubblici, per la modica cifra di due milioni di euro), non potendo fare altro realisticamente, ho deciso di rendere pubblica la relazione scientifica che ho scritto in proposito (vedi allegati), inoltrarla a sua volta al Ministro Grillo (che è ancora in carica finché non saranno nominati i rappresentanti del prossimo governo). Grazie".

NEGLI ALLEGATI LA RELAZIONE