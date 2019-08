Adunata a Les Iles di Gressan dei Gruppi Giovanili dei Vigili del Fuoco Volontari della Valle d’Aosta

Un'occasione per far crescere lo spirito di squadra e di altruismo tra i giovani futuri volontari, potendosi confrontare e mettendo in pratica le diverse tecniche e metodologie di soccorso. E' l'obiettico principe del primo campeggio dei Gruppi Giovani Vigili del Fuco Volontari organizzato in Valle d'Aosta.

L'iniziativa approda in Valle dopo le diverse partecipazioni ad eventi simili in Trentino ed Austria, in uno spirito di collaborazione e confronto. Infatti, sarà presente una delegazione di Allievi Vigili del Fuoco del Trentino, accompagnati dal Vice Presidente della Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco volontari della Provincia Autonoma di Trento.

Come precisa una nota della Presidenza della Regione il Campeggio si svolerà dal 30 agosto al 1 settembre presso l'area verde Les Iles del Comune di Gressan.

Il Primo Campeggio Regionale dei Gruppi giovanili del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco volontari sarà un'opportunità per far crescere lo spirito di squadra e di altruismo tra i giovani futuri volontari, potendosi confrontare e mettendo in pratica le diverse tecniche e metodologie di soccorso. .

I gruppi attivi in Valle sono dislocati a Issogne (2012), Valtournenche (2013), Cogne (2015), Pré-Saint-Didier (2016), La Salle (2017), 4 gruppi dell'UdC Mont-Emilius (2018) e Arnad (2019), per un totale di 144 ragazzi.

L'organizzazione dell'evento è curata dal Comitato Campeggio Regionale dei Gruppi Giovanili dei Vigili del Fuoco Volontari della Valle d’Aosta, con la collaborazione del Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco, il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, l'Unité des Communes Mont-Emilius ed il Comune di Gressan, sotto l'egida della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Considerato il forte aspetto sociale dell'iniziativa, vi saranno due momenti in cui il campo sarà aperto per visite: sabato pomeriggio, quando sarà possibile per tutti i vigili del fuoco volontari partecipare come osservatori alle attività svolte, in vista di eventuali costituzioni di nuovi gruppi; domenica mattina, in occasione delle dimostrazioni, della Santa Messa e del pranzo, quando potranno partecipare i famigliari, amici, o semplici appassionati del mondo pompieristico. In entrambi i momenti sarà possibile fermarsi ai relativi pasti.

Venerdì 30 agosto

Ore 14:00 arrivo di tutti i gruppi giovanili VDA, registrazione e iscrizione presso la segreteria del campo e contestuale affidamento delle aree di pernottamento, dei turni di servizio comuni e del regolamento del campo.

Ore 15:00 - 17:30 Montaggio tende con formatori volontari del Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco

Ore 17:30/18:00 riunione tecnica fra:

Ispettore comunità Mont-Emilius

Direzione campo

Rappresentante di ciascun gruppo

Ore 19:00 Cerimonia ufficiale di apertura del Campeggio Regionale alla presenza di tutti gli allievi, degli istruttori, dei sindaci, del Presidente dell’Unité Mont-Emilius, del Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, del Capo della Protezione Civile e delle autorità locali e regionali.

Ore 20:00 cena

Ore 22:00 chiusura del campo

Sabato 31 agosto

Ore 06:30 sveglia

Ore 07:00 colazione

Ore 08:00 inizio attività

Ore 12:00 pranzo

Ore 14:00 pomeriggio aperto ai Distaccamenti VVF della Valle d’Aosta

Ore 20:00 cena

Ore 20:30 Serata DJ

Ore 23:00 chiusura del campo

Domenica 1° settembre

Ore 07:00 sveglia

Ore 07:30 colazione

Ore 09:00 dimostrazione dei ragazzi

Ore 10:30 Santa Messa

Ore 12.00 pranzo

Ore 14.00 ritiro del materiale, tende e smontaggio campo.

Pomeriggio libero al campo e chiusura attività

Informazioni utili e aggiornamenti possono essere seguiti sulla pagina Facebook @campeggio.vvfv.vda