Commercianti in festa, Artisti di Strada e Serata Rossonera ovvero il 'top' dell'estate aostana

La cifra del successo della tripla, anzi quadrupla, kermesse, organizzata da Confcommercio VdA con l'imprescindibile collaborazione e sostegno di Associazione Viale Conte Crotti, Chambre Valdotaine, Comune di Aosta e Regione è data principalmente dai numeri.

Domani saranno forniti nel dettaglio, oggi gli organizzatori si prendono un sacrosanto momento di riposo dopo la straordinaria fatica.

Sono stati infatti migliaia dalla tarda mattinata sino alla tarda serata di ieri sabato 24 agosto i residenti e i turisti che si sono riversati nelle vie e nelle piazze del centro storico di Aosta per fare buoni acquisti a prezzi più che vantaggiosi; divertirsti con le performance di acrobati, clown, artisti vari; gustare prodotti enogastronomici del territorio; ballare e ascoltare buona musica sino a notte.

La settima edizione di una manifestazione che consolida il proprio successo in virtù di un sforzo corale vincente, in virtù di quella 'rete' tra enti pubblici e privati che se davvero lavora in sinergia può superare tutti gli ostacoli, è andata in archivio registrando forse un record di presenze e partecipazione. E il riassunto della giornata sta tutto nel commento del presidente di Ascom Aosta e vicepresidente vicario di Confcommercio VdA, Giuseppe Sagaria, guardando soddisfatto il mare di folla che si riversava nelle strade: "se Commercianti in festa non fosse mai esistita dovremmo sicuramente inventarla. Ma esiste già, e l'abbiamo inventata noi...".