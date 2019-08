À la découverte du Skyway Monte Bianco avec Barry

Skyway Monte Bianco est une merveille de technologie et d’ingénierie, faisant la fierté de tout Italien. Il offre une expérience inoubliable pour tous les sens à mesure qu’il gagne en altitude. Situé à Courmayeur, dans le Val d’Aoste, le nouveau téléphérique représente en effet le moyen le plus spectaculaire de rejoindre, en transports publics, le point le plus proche du sommet du Mont Blanc.

L’installation inaugurée en juin 2015 relie trois stations: Courmayeur, village situé à une altitude de 1300 mètres, le point de départ où se trouvent les caisses, les parking et le bar; Pavillon du Mont Fréty (à 2200 mètres d’altitude), station intermédiaire proposant différentes attractions comme le Hangar, qui raconte l’histoire du téléphérique, une cantine d’altitude, le Buffet Alpino et l’Alpine Bar ainsi que deux salles de conférences modernes pouvant accueillir 2300 personnes au total, sans oublier un espace commercial spécial; Punta Helbronner (3466 mètres d’altitude) offrant une vue imprenable sur le Mont Blanc, dans tout sa splendeur, depuis une terrasse à 360 degrés, avec Bistrot Panoramic pour se restaurer, découvrir l’exposition permanente sur les cristaux ou s’offrir un moment de lecture dans la librairie la plus élevée d’Italie, La Feltrinelli.

Barry vécut en 1800 à l’Hospice et reste à l’évidence le chien de sauvetage le plus célèbre du col. En effet, il sauva la vie de plus de 40 personnes. Son histoire entourée de légendes a grandement contribué à la renommée du chien du Saint-Bernard. En 2005, la Fondation Barry reprend le chenil des célèbres Saint-Bernard des mains des chanoines du col. Depuis lors, la Fondation est propriétaire du plus ancien élevage au monde du chien national suisse. Elle gère en outre, à Martigny, le musée Barryland consacré à l’histoire des chiens et de l’Hospice. Chien au grand cœur, Barry adore le contact avec les êtres humains et il en a besoin. Il apporte son aide depuis des siècles déjà: autrefois comme chien de sauvetage, et aujourd’hui comme animal «thérapeute».

Depuis 2012, il brille dans les activités sociales assistées par les animaux dans les centres d’accueil, hôpitaux, prisons et écoles. «Le Saint-Bernard est un ambassadeur très important, étroitement lié à la région du Col», explique Claudio Rossetti, directeur de la Fondation Barry. «Il est inscrit au patrimoine de l’UNESCO depuis 2018. Forts de notre présence italo-suisse, nous voulons promouvoir cette histoire incroyable et aider, grâce au chien, les deux régions à se profiler sur la scène internationale. Cette collaboration permet également à d’autres organisations culturelles et touristiques des deux régions de réseauter, p. ex. avec la Fondation Gianadda, pour la partie suisse, et le Forte di Bard ainsi que le Parc Animalier d’Introd, pour la partie italienne. Notre fondation est également représentée depuis 2016 en Italie avec un bureau-boutique dans le centre historique d’Aoste.»

L’événement entend renforcer, par le biais de l’histoire captivante des Saint-Bernard, le lien touristique entre l’Italie et la Suisse, entre le Valais et le Val d’Aoste. Au programme: séance d’information sur les activités de la Fondation Barry à la station intermédiaire Pavillon, présence des Saint-Bernard avec possibilité de faire de petites balades accompagnées sur les sentiers du Jardin Botanique, présentation du documentaire «I cani di San Bernardo», du réalisateur suisse Romano Venziani et autres activités pour les enfants.