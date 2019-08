In Regione e Comuni 263 nuovi posti di lavoro di qui al 2021

Al via il nuovo piano di assunzioni in Regione e negli enti locali valdostani. Approvata dalla Giunta presieduta da Antonio Fosson, la delibera per la copertura dei posti dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico per il triennio 2019/2021 prevede la messa a concorso di 263 posti di lavoro, di cui 94 nel 2019, 56 nel 2020 e 113 nel 2021.

Il Piano prevede anche, per l’anno 2020 - la possibile assunzione di figure dirigenziali per l’Amministrazione regionale e di Segretari comunali per gli enti locali.

La Giunta ha deciso di procedere all’approvazione del Piano, tenuto conto dell’urgenza di avviare un nuovo ciclo di programmazione dato che l’ultimo risale all’agosto 2017 ed è stato esaurito e dell’accelerazione del fenomeno del turn-over nell’ambito del pubblico impiego determinatosi per effetto delle anticipazioni derivati dalla cosiddetta 'Quota 100'.

L'illustrazione del piano da parte del Presidente della Giunta, Antonio Fosson