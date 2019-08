Arte, concerti e tanta cultura al primo Gamba Fest a Chatillon

Manca una settimana alla prima edizione del 'Gamba Fest', una kermesse tra cultura e natura che si svolgerà sabato 31 agosto e domenica 1 settembre al Castello Gamba di Châtillon, Museo d'arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta.

Undici appuntamenti in due giorni volti a sviluppare riflessioni sul contemporaneo e indirizzati a un pubblico vasto: bambini, adulti e famiglie.

Le sale del museo e il parco diventeranno spazi culturali partecipativi e accoglieranno performances, meetings e concerti di vario genere:

Sabato 31 agosto

ore 10.00-13.00

Meeting rivolto agli operatori del territorio per creare e sviluppare una rete di collaborazione intorno al Castello Gamba

ore 11.00

Visita guidata con Davide Dall'Ombra, curatore della mostra Altissimi Colori

ore 15.00-19.00

Meeting rivolto a tutti gli artisti valdostani con Davide Dall'Ombra: un'occasione unica per illustrare e parlare del proprio lavoro mostrandolo a un’autorevole personalità del panorama dell'arte contemporanea

ore 16.00-18.00

Atelier creativo per bambini e ragazzi, a cura dell’area didattica del Castello Gamba

ore 17.00-18.00

My favorite thing: il percorso del cuore dell’artista Marco Jaccond, attraverso le opere della collezione permanente del Castello Gamba

ore 18.00-19.30

On the road, spettacolo teatrale per bambini, ragazzi e adulti: liberamente ispirato dal libro On The Road di Jack Kerouac, ideazione, regia e drammaturgia di Milo Scotton, in scena la Compagnia ArteMakìa

ore 21.00-22.30

Green-Room, performance sonora e visiva che nasce dall’incontro tra la voce inconfondibile di John De Leo, che oltre ad essere cantante è anche uno straordinario ricercatore di suoni e suggestioni emotive, e i quadri animati di Massimo Ottoni

Domenica 1° settembre

ore 16.00-18.00

Atelier creativo per bambini e ragazzi, a cura dell’area didattica del Castello Gamba

ore 17.00-18.00

My favorite thing: il percorso del cuore dell’artista Marco Jaccond, attraverso le opere della collezione permanente del Castello Gamba

ore 18.00-19.30

La filosofia ai tempi di Youtube: incontro con Riccardo Dal Ferro, in arte Rick DuFer, filosofo e YouTuber che fa cultura attraverso i canali del web

ore 20.00-21.30

Concerto di Cecilia, Cupid’s Catalogue: le promesse degli amanti e le prove con cui l’innamorato deve misurarsi sono sempre uguali, come fossero tratte da uno stesso catalogo. Un concerto durante il quale l’arpista propone tutte le canzoni del tour Cupid’s Catalogue, alcuni brani di Guest completamente rivisitati e diverse sorprese

L’iniziativa Gamba Fest rientra fra le azioni che l’Assessorato da quest’anno intraprende per valorizzare il Castello Gamba e la sua collezione di Arte moderna e contemporanea, al fine di convertire questo spazio museale nel luogo del contemporaneo, in senso ampio.

Il Gamba Fest è pertanto l’anteprima di una programmazione ricca e articolata, curata da Enrico Montrosset e delineata sino a gennaio 2020.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

eventicastellogamba@regione.vda.it

CASTELLO GAMBA - Arte moderna e contemporanea in Valle d’Aosta - Loc. Crêt-de-Breil Châtillon Valle d’Aosta - 0166 563252 – www.castellogamba.vda.it