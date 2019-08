Scalo a Torino invece che ad Aosta, valdostani al rientro da Olbia perdono appuntamenti di lavoro

“Ho dovuto disdire due appuntamenti di lavoro; non è una cosa seria”. “Ma è mai possibile che dobbiamo essere in balia di chiunque e non aver alcuna certezza?”. “C’era mio figlio ad aspettarmi all’aeroporto perché dovevamo fare visita a dei parenti e così è saltato tutto”. Sono le lamentazione di alcuni dei 18 vacanzieri valdostani che hanno trascorso 15 giorni in Sardegna dove erano giunti con un volo Aosta Olbia e questa mattina avevano preso il volo Olbia – Aosta; ma l’aereo è atterrato a Caselle senza un perché.

“Ti vendono Aosta-Olbia andata e ritorno e poi ti fanno scendere a Torino e per prendere l’autobus per rientrare ad Aosta abbiamo dovuto percorrere un chilometri” incalza un’altra vacanziera precisando: “e non è la prima volta che mi capita;è una vergogna”.

Da parte sua Giovanni Pellizzeri, presidente della società che gestisce il Corrado Gex si limita a dire: “Non posso farci nulla sono i piloti che decidono; ho chiesto un report e appena avrò contezza delle motivazioni vi faro sapere”. Il disagio causato ai 18 vacanzieri valdostani è da ricercare come ha detto Pellizzeri in chi organizza il viaggio e la compagnia mette a disposizione l’aereo “moi ci limitiamo a mettere a disposizione l’aerostazione ed i servizi a terra”.

Ma già nelle settimane scorse alcuni aerei non sono atterrati al Corrado Gex per generici “problemi strutturali” che la società di gestione non ha però precisato.