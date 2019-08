Commercianti in Festa torna ad animare il centro storico di Aosta

Taglio del nastro per Commercianti in Festa 2019

Dopo la Festa di Viale Conte Crotti ieri sera, con l'inaugurazione questa mattina della settima edizione di Commercianti in Festa - kermesse turistico-economica ideata e organizzata da Confcommercio VdA - prosegue il fine settimana di eventi ludico-commerciali dell'estate aostana. Nell'attesa dell'avvio del Festival degli Artisti di Strada alle 16 e della Serata Rossonera alle 19 di oggi sabato 24 agosto, le vie del capoliogo valdostano si sono riempite in poco tempo di turisti e residenti che stanno affollando i gazebo e le bancarelle degli esercenti e dei locali. Una festa a 360° voluta da Confcommercio, Chambre, Valdotaine Associazione Viale Conte Crotti, Comune di Aosta e Regione,

nonchè degli sponsor 'Telcha' e Bcc Cooperative de Crédit Valdotaine'. La Regione è parte attiva con l'importante iniziativa ambientale 'Ecolo-fêtes' per la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti in occasione di sagre ed eventi".

Per l’occasione Confcommercio Valle d’Aosta rilancia la politica 'plastic free' per l'abbandono progressivo degli utensili di plastica sostituiti con quelli in materiale biodegradabile. "Abbiamo rifornito bar e ristoranti di bicchieri e cannucce biodegradabili - spiega Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA - e abbiamo istituito un bando di concorso per la creazione di un 'logo plastic free', iniziativa nata dalla sinergia tra l’Associazione e l'assessorato all'Ambiente".

A supporto di questo significativo accordo ed in occasione di Commercianti in Festa nasce anche la creazione del #greencontestaosta dove i 'social green totem' di Confcommercio dislocati nel centro storico della città permetteranno a tutti di effettuare un “ecoselfie”: la premiazione dei selfie più belli avverrà il 20 ottobre in occasione della Festa Green in Viale Conte Crotti.

Il programma:

La festa di Piazza Roncas e via Martinet sono la novità di 'Commercianti in Festa” 2019 ad Aosta. La kermesse turistico-economica avrà anche un gradito prologo dalle ore 16 di venerdì 23 agosto con la 'Festa dei commercianti di viale Conte Crotti', appuntamento anche questo divenuto ormai tradizione dell'estate aostana per residenti e villeggianti. La musica quest'anno è davvero protagonista a “Commercianti in Festa”; basti pensare che sono stati organizzati 25 punti musica disseminati un po' ovunque lungo il percorso della manifestazione.

Per 'Commercianti in Festa' formula vincente non si cambia: a prezzi più che concorrenziali per tutta la giornata i commercianti esporranno sulle diverse bancarelle all'esterno dei loro negozi prodotti a prezzi scontati persino rispetto ai saldi già in corso. Alle 16 avrà inizierà il Festival degli Artisti di Strada, manifestazione che nell’edizione 2018 ha attirato l’attenzione di migliaia di visitatori e viene svolta con il contributo della Chambre Valdotaine.

La rassegna dei 'buskers' invaderà allegramente il centro cittadino, tra i banchi degli esercizi commerciali, dei bar e dei ristoranti, offrendo ai visitatori di 'Commercianti in Festa' spettacoli e giochi di prestigio di ogni tipo e per tutte le età. Gli artisti di strada entreranno in scena in Piazza Chanoux e poi si snoderanno lungo tutto il centro storico. Novità è la festa di Piazza Roncas e Via Martinet denominata “Kidsland” dove si svolgeranno attività ludiche dedicate ai più piccoli con l’appuntamento clou delle 18 con la battaglia dei cuscini, un’imperdibile festa per ogni età con centinaia di cuscini multicolori.

Il Festival, va ricordato, è stato pensato per un pubblico di tutte le età; l'accesso alla manifestazione è libero e gratuito ma non dimenticate, se gli spettacoli vi saranno piaciuti, di esternare il vostro gradimento andando a deporre nel mitico 'cappello' dell’artista un’offerta libera.

La Serata Rossonera, coinvolgerà la città dalle 19 alle 1 iniziative musicali, dj set con 25 punti musica, predisposti direttamente dagli esercenti e da Confcommercio VdA con il patrocinio e contributo del Comune di Aosta, intratterranno il pubblico fra apericene, bicchierate e balli.