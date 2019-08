CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Bilocale arredato in vendita ad Aosta, via Kaolack

Ad Aosta, in via Kaolack, vicino a Corso Lancieri e alla partenza dell'ovovia per Pila, VENDESI bilocale completamente arredato posto al quarto piano con ascensore. L'alloggio è tutto esposto a Ovest ed è composto da soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno con doccia, 2 balconi e cantina al piano interrato. All'esterno posto auto numerato. Possibilità di acquistare 2 autorimesse a € 20.000,00 l'una. € 110.000,00