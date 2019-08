Gouvernement régional approuve organisation cours Ecole populaire

Le Gouvernement régional a approuvé l'organisation des cours de l'École populaire de patois qui seront proposés au public pour la session 2019-2020.



L'École populaire de patois est née en 1995 dans le but de diffuser et promouvoir le francoprovençal au sein de la population locale et que, depuis cette date, différents cours ont été proposés au fil des années : cours d'expression orale, cours de graphie, cours de théâtre destinés aux adultes et aux enfants, cours à thème ainsi que stages intensifs.



Le type de cours d'apprentissage du francoprovençal - qui seront activés pour un minimum de 10 personnes pour chaque cours



- pouvant être proposés par les communes pour la session

2019-2020 sont les suivants: expression orale, langue et civilisation valdôtaine - niveau débutant; expression orale, langue et civilisation valdôtaine - niveau approfondissement; graphie et réflexion sur la langue; théâtre.



''Au fil des ans, nous avons beaucoup oeuvré en faveur de notre langue - déclare l'assesseur Laurent Viérin - à partir d'un concept partagé: le patois ne doit pas être le patrimoine de quelques-uns, mais doit être mis à la disposition de toute la communauté et notamment du monde de l'école. Ces cours font partie du plan de relance du francoprovençal, qui est une partie fondamentale et indissociable du patrimoine linguistique et culturel de la Vallée d'Aoste''.