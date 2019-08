Il fascino degli alianti alla portata di tutti in piazza Chanoux ad Aosta

Una trascorsa edizione di 'Alianti in piazza

Torna domenica 25 agosto, dalle 9 alle 17 in piazza Chanoux ad Aosta, la manifestazione 'Alianti in Piazza', organizzata dall’Aero Club Valle d’Aosta in collaborazione con la Fédération des Aéro Clubs de la Vallée.

Lo staff dell’Aero Club monterà nella piazza principale della città due alianti: un monoposto ed un biposto. I velivoli esposti saranno a disposizione dei visitatori che avranno l’opportunità di osservare e toccare con mano le forme affusolate di questi fantastici attrezzi dell’ingegno umano che posso trasformare un goffo bipede in un uccello.

Il pubblico proverà l’emozione di sedersi all’interno degli abitacoli, testare i comandi, capirne la funzione ad apprendere come interpretare le indicazioni degli strumenti di volo. Istruttori, piloti e allievi della scuola di volo dell’Aero Club Valle d’Aosta saranno a disposizione per spiegare ai visitatori come si svolgono le varie fasi del volo dal decollo all’atterraggio.

Si potranno richiedere informazioni sui corsi e sulla scuola di volo, sarà possibile chiacchierare con i piloti, ascoltare racconti di volo, impressioni ed emozioni degli allievi.

Per diventare piloti non è necessario essere né particolarmente ricchi né particolarmente dotati. I requisiti sono del tutto analoghi a quelli richiesti dalla maggior parte delle attività sportive: buona salute, curiosità, impegno e passione. “Abbiamo la fondata speranza - commenta il neo eletto presidente dell’Aero Club Valle d’Aosta, Paolo Meneghini - che molti di coloro che si siederanno all’interno degli alianti non sapranno resistere al desiderio di provare dal vero l’emozione di un volo. La mia carriera di pilota è cominciata così, dopo un volo prova su un aliante di legno e tela più di 50 anni fa.”

La Fédération Aéro Clubs de La Vallée raggruppa l’Aero Club Valle d’Aosta, che ha sede a Saint-Christophe e l’Aero Club 'Corrado Gex - Campo volo Chatelair' di Nus. La Fédération Aéro Clubs de La Vallée ha il ruolo di interlocutore con la Regione, gli Enti locali, le scuole e tutte le associazioni in qualche maniera interessate a conoscere il mondo del volo sportivo.