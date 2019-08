L'ingegnere valdostano Stefano Perri è il nuovo vice comandante del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco. Entrerà in servizio per tre anni da lunedì 26 agosto, come previsto dalla delibera approvata oggi dalla Giunta regionale.

Il nuovo Coordinatore del Dipartimento regionale legislativo e aiuti di Stato è invece Roberta Quattrocchio, nominata dal Gouvernement in sostituzione di Stefania Fanizzi, da circa un mese nuovo segretario generale dell'Amministrazione regionale.