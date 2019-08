Aveva problemi cardiaci la giovane morta mentre saliva il Cervino

Cause naturali legate a motivi cardiaci: è l'esito del riscontro diagnostico condotto dal dipartimento di medicina legale dell'Usl della Valle d'Aosta sul corpo di Katsiaryna Klimanskaya, l'alpinista bielorussa di 33 anni morta nella notte tra il 20 e il 21 agosto scorsi sul Cervino, dove si era trovata in mezzo alla bufera con un amico alpinista ucraino suo coetaneo.



Non è inoltre emersa alcuna lesività esterna significativa: la donna aveva riportato delle escoriazioni al volto, compatibili quindi con lo sfregamento contro la parete quando è stata sollevata di peso dal compagno di cordata o con la caduta a terra nel momento in cui, senza forze, si è accasciata.

Il pm Luca Ceccanti ha quindi firmato il nulla osta al trasferimento della salma.