Aosta: il 24 agosto sospeso il “porta a porta”

Il Servizio Igiene Urbana del Comune di Aosta comunica che, sabato 24 agosto 2019 , per consentire lo svolgimento della manifestazione “Festival degli Artisti di Strada, il servizio di Raccolta dei Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani per le utenze non domestiche (Porta a Porta del Centro Storico) verrà sospeso.

Pertanto, è assolutamente vietata l’esposizione del cartone e dei cassonetti della raccolta dell’Organico nella giornata di sabato 24 agosto 2019 da parte degli utenti del Servizio Raccolta dei Rifiuti Speciali e Assimilabili agli Urbani per le utenze non domestiche (Porta a Porta del Centro Storico).

Il servizio di Raccolta “Porta a Porta nel Centro Storico” riprenderà regolarmente lunedì 26 agosto 2019.