Ecole yoga gratuite au pied du Mont-Blanc

Méditer au pied du Mont-Blanc, respirant un air pur et loin de la chaleur estivale des villes. C'est l'occasion offerte par l'école de yoga du Mont-Blanc et dédiée à la fois aux amoureux de la discipline et à ceux qui veulent passer une journée contemplative et aborder cette pratique pour la première fois.



Les cours sont gratuits et ont lieu tous les mardis et vendredis de 11h à 12h30 jusqu'au 30 août sur la pelouse de Maison Vielle, à une altitude de 2000 mètres environ. Pour monter, il est possible acheter le billet pour le téléphérique de Dolonne et le télésiège de Maison Vielle. En cas de mauvais temps, les cours auront lieu à Plan Chécrouit, dans les locaux du baby club. Les prochains événements auront lieu les 23, 27 et 30 août.



Mais pour échapper à la journée de canicule, Plan Chécrouit offre également d'autres possibilités, comme la piscine chauffée surplombant le massif du Mont-Blanc.