IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 22 AGOSTO 2019 APRÈS-MIDI @ DIVORZIO POLITICO @

Tanti sono sorpresi e ammirati dal discorso di Conte, che nella sua filippica ha alzato quella testa che da un anno teneva nascosta tra le spalle in atteggiamento subalterno. Ha annunciato le sue dimissioni e si è tolto tanti sassolini dalla scarpa. Ma come, ci si chiede, perché aspettare l’ultimo momento per mostrare di che pasta sei fatto, cemento e non pasta frolla? Come volesse tardivamente farsi rimpiangere perché gli si chieda di tornare. E da noi? Non escono sassolini ma volano gli stracci, triste spettacolo. E gira che ti rigira non trovi nessuno che valga la pena di rimpiangere. (PARE)

