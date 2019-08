Gressan: All'Ecole de sculpture Maison Gargantua, Maestro Dario Berlier

Il legno è uno dei materiali che l'uomo utilizza sin dall'antichità per realizzare delle sculture. La creatività umana ha prodotto opere fantastiche partendo da un semplice blocco di legno. Intagliare questo materiale naturale è un'arte preziosa; esistono delle vere e proprie scuole per questo tipo di lavoro. Frequentando questi corsi si è in grado di riprodurre delle decorazioni anche complesse. Frequentando il corso si possono avere alcuni utili consigli e delle corrette indicazioni su come è possibile fare una scultura in legno.

E l’Amministrazione di Gressan vuole dare nuove opportunità artistiche ai giovani e perpetuare una tradizione che è un pilastro della cultura valdostana.

“Per la scuola – spiega il sindaco Michel Martinet – ci siamo affidati a Dario Berlier, un artista di prima grandezza nel firmamento dell’intaglio e della scultura che insegnerà ai nostri giovani come da un pezzo di legno con sega, scalpelli da sgrosso, sgorbie di varie misure, carta abrasiva, cera d'api, stracci di lana sgorbia e tanta fantasia si può realizzare pezzi assolutamente unici”.

Autodidatta per eccellenza, Dario Berlier si è avvicinato al mondo della scultura in giovanissima età, esponendo fin dal 1977 alla Fiera di Sant'Orso. Significative per la sua formazione sono le figure del professor Rolando Robino, del ceramista Michelino Fazari e dello scultore Mario Stuffer.

Nel 1989 abbandona l'attività di elettrotecnico per diventare scultore professionista, ottenendo prestigiosi riconoscimenti in ambito locale, nazionale e internazionale. Dal 2000 è impegnato in qualità di istruttore nei corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta.