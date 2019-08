Morto Giovanni Aldighieri, sindaco di Carema per 15 anni e grande 'amico' della Valle

E' mancato per un malore improvviso, la notte scorsa, Giovanni Aldighieri, 67 anni, già sindaco di Carema dal 2004 al maggio 2019 e da quella data vicesindaco del comune al confine con la Valle.

Aldighieri era nato a Pont Saint-Martin e da sempre era considerato uno dei 'grandi amici' della Valle d'Aosta nonchè grande sostenitore della annessione di Carema alla nostra regione. A ricordare l'amministratore, appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa, è stato tramite la sua pagine facebook l'assessore regionale al Turismo, Laurent Vierin.

"Addio ad un amico... Ci ha purtroppo lasciati in modo prematuro per un male incurabile l'ex sindaco storico di Carema Giovanni Aldighieri - si legge nel post di Vierin - innanzitutto un caro amico.. ma anche un grande amico della Valle d'Aosta, per anni nostro dipendente regionale nel circuito delle biblioteche regionali e testimone e interprete della battaglia per l'annessione di Carema alla Valle d'Aosta. Un esempio di dedizione al proprio territorio e di attaccamento alla propria terra. Un pensiero e un abbraccio alla sua famiglia e ai suoi cari".