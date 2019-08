E' ricoverata da ieri sera all'ospedale 'Parini' di Aosta una donna di 41 anni rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto a Valtournenche in località Chaloz. Si è trattato di un incidente autonomo; in base alla ricostruzione dei carabinieri, l'auto condotta dalla donna è uscita di strada e si è ribaltata in un prato.

Sul posto è giunto il 118 a bordo dell'elicottero; la donna è stata trasferita in pochi minuti al Pronto Soccorso.