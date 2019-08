Confcommercio VdA progetta rilancio commercio e turismo

“Importante appuntamento per la nostra città – spiega Graziano Dominidiato Presidente Confcommercio VdA – realizzato grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Aosta, la Chambre Valdôtaine ed il sostegno della Regione per Ecolo-fêtes. Diversi sono i progetti che Confcommercio Valle d’Aosta organizza e sostiene - continua il Presidente dell’Associazione tra i quali spicca anche l’iniziativa con la Regione Assessorato all’Ambiente rivolta alla campagna di riduzione degli oggetti in plastica monouso”.

L’evento organizzato da Confcommercio della Valle d'Aosta invaderà per il settimo anno consecutivo il capoluogo valdostano sabato 24 agosto. Decisamente propositivi anche gli interventi del Vice Sindaco della Città di Aosta Antonella Marcoz e del Presidente della Chambre Nicola Rosset che hanno ribadito l’importanza di continuare a perseguire questa sinergia creata tra Amministrazione Comunale, Chambre Valdôtaine e Confcommercio al fine di promuovere le attività turistiche ed economiche.

Precursori dell’evento del 24 agosto di Commercianti in festa saranno i “vicini” di Viale Conte Crotti che in data 23 agosto a partire dalle ore 16 inaugureranno “la festa del Viale” che rappresenta un appuntamento ormai atteso e consueto per turisti e residenti.

“Siamo ormai alla quindicesima edizione – spiega Giovanni Girardini Presidente dell’Associazione del Viale – ciò fa comprendere al meglio quanto questa iniziativa sia ormai radicata e di successo”.

Girardini anticipa infine la data del prossimo evento di Viale Conte Crotti del 20 ottobre dedicato al “Green Day” durante il quale verrà premiato il vincitore del bando di concorso indetto da Confcommercio VdA per la creazione di un logo plastic free da utilizzare come marchio ufficiale da apporre sule vetrine degli operatori commerciali valdostani che intenderanno aderire all’iniziativa.