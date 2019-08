Si cercano comparse e figuranti per le riprese del fiilm 'Diabolik' a Courmayeur

Per le riprese del film Diabolik, diretto dai Manetti Bros e prodotto da Mompracem, che si girerà a Courmayeur nei giorni 30 settembre e 1-2 ottobre, la produzione cerca uomini e donne dai 30 ai 70 anni. Il casting è rivolto sia a comparse sia a figurazioni speciali, per cui sono previste alcune battute da copione.

Gli interessati potranno presentarsi muniti della carta d’identità, del codice fiscale e dell’Iban bancario presso il Teatro Splendor di Aosta nelle date: martedì 3 settembre dalle ore 9,30 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30; mercoledì 4 settembre dalle ore 9,30 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

Per chi volesse candidarsi come figurazione speciale è richiesto l’invio dei dati personali per email a: eleonorazappiacasting@gmail.com, prima della partecipazione al casting.

Per chi non potesse partecipare al casting, vi è la possibilità di inviare una mail all’indirizzo eleonorazappiacasting@gmail.com (entro e non oltre il 9 settembre alle ore 13) allegando foto ben visibili e recentissime e foto della carta d'identità, del codice fiscale e dell’Iban.

I fratelli Manetti conoscono l'alta Valle per essere stati ospiti 'quasi fissi' del Noir in Festival e hanno voluto confermare la loro passione per la montagna valdostana 'celebrandola' in una pellicola che avrà tra i protagonisti Miriam Leone nei panni di Eva Kant, Luca Marinelli nella tuta nera di Diabolik e Valerio Mastandrea a impersonare l'ispettore Ginko, valente quanto sfortunato tutore dell'ordine.