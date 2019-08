Aosta: Lus al lavoro per taglio alberi e pulizia aree verdi

Piccoli ma fondamentali interventi di manutenzione del territorio ad Aosta. La fattiva collaborazione tra il Servizio di Protezione civile, il Servizio Aree Verdi, gli operai dell’Officina comunale e le squadre dei Lavoratori socialmente utili-Lus "consente di intervenire con puntualità per la cura del verde", commenta soddisfatto il sindaco, Fulvio Centoz.

In particolare, nei giorni scorsi i Lus e gli operai comunali sono intervenuti in via Mont Emilius e in altre aree di Aosta est per il taglio di alberi malati, di siepi e per l'eliminazione di sterpi e ramaglie di pessimo effetto estetico ma anche potenzialmente pericolose per i passanti. Sono anche state risistemate diverse aree verdi e risistemati i bordi di alcuni marciapiedi.