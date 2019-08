Aosta: I commercianti contro la plastica monouso

I commercianti aostani puntano sul plastic free per dare un'identità 'green'all'offerta turistica della città. Le prove generali si terranno nelle feste di fine estate del prossimo fine settimana che avranno come prologo (domani, venerdì 23 agosto) la festa dei commercianti di viale Conte Crotti e che culmineranno, il giorno successivo, con il festival degli artisti di strada e con la serata Rossonera.

"Abbiamo fornito ai nostri associati un primo kit di cannucce e bicchieri biodegradabili, un primo passo verso una direzione del plastic free che vogliamo percorrere", ha spiegato Graziano Dominidiato, presidente della Confcommercio Valle d'Aosta che organizza gli eventi in collaborazione con la Camera di commercio, il Comune di Aosta e la Regione.

Un progetto che avrà come tappa importante il Green Day, che si terrà in viale Conte Crotti il prossimo 10 ottobre, in cui sarà premiato il vincitore del contest fotografico dedicato al locale con l'idea più green della serata Rossonera. (ANSA).