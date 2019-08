Aosta: Giunta avanti su pedonalizzazione completa Arco d'Augusto

A settembre la presentazione del progetto definitivo ed entro i primi mesi del 2020 al via la sperimentazione. La giunta comunale di Aosta ha approvato ieri la delibera che sancisce il 'via libera' alla pedonalizzazione della zona dell'Arco d'Augusto, prevedendo, al contempo, le necessarie alternative viarie per l’attraversamento Nord-Sud della città, nonché una zona di arrivo e partenza per i bus turistici.

La progressiva chiusura al traffico della Piazza sarà coordinata con la progettazione delle piste ciclabili nell’ambito del progetto 'Aosta in Bicicletta'.

Saranno due nuove rotonde provvisorie e sperimentali a 'testare' la pedonalizzazione completa: una tra via Monte Émilius e corso Ivrea, l'altra tra via Monte Emilius e via Clavalité; via Garibaldi sarà chiusa e il traffico veicolare sarà convogliato sui due ponti sul buthier.