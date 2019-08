Prevenzione del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale

L’Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega, informa che, nell’ambito della Convenzione, per il periodo 2018/2021, siglata tra l’Amministrazione regionale, l’Azienda USL, il CELVA e l’Ordine dei Medici Veterinari, relativa alle modalità di prevenzione del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio valdostano, sono previsti due incontri per sensibilizzare e informare sull’argomento Polizia Locale, referenti di colonia e cittadini, che si terranno:

mercoledì 4 settembre, ore 14 ad Aosta , presso la sede del CELVA – Piazza Narbonne, 16;

, presso la sede del CELVA – Piazza Narbonne, 16; giovedì 5 settembre, ore 14 a Verrès presso la sede della Unité des Communes Valdôtaines Evançon - Via Delle Murasse, 1

Tema degli incontri, la campagna di sterilizzazione dei gatti liberi delle colonie feline, denominata Se mi ami proteggimi: saranno illustrati i contenuti della Convenzione, la normativa e le modalità operative della campagna e sarà presentato il manuale del referente di colonia.

Agli incontri, aperti al pubblico, è prevista la presenza dei referenti delle colonie feline, del personale del servizio associato di Polizia locale dei Comuni, di Medici Veterinari dell’Azienda USL, dell’Ordine dei Medici Veterinari, dei referenti del CELVA, e dell’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali.

La Convenzione, che ha la finalità di prevenire l’insorgenza di problematiche di igiene e sanità pubblica e risolvere eventuali situazioni critiche di convivenza uomo-animale, sull’intero territorio valdostano, prevede una spesa di 80 mila euro annui (risorse regionali) destinati, oltre alla campagna di sterilizzazione in corso dei gatti di colonia su tutto il territorio regionale, anche alla loro cura, non prevista nel triennio precedente e inserita in un quadro più completo di sanità pubblica, e all’attuazione di un piano di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche del randagismo, per una spesa massima annua di 2 mila 500 euro.

Per dare attuazione alla normativa vigente, la convenzione rappresenta lo strumento per favorire la collaborazione tra i Comuni, l’Azienda USL, l’Ordine dei medici veterinari e l’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali, sulla base di una ripartizione delle funzioni per il controllo del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale. A tale scopo, all’interno della convenzione, sono stati precisati i vari ruoli: