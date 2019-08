Evènement annuel du Programme de Coopération transfrontalière France/Italie Alcotra 2014/20

Le Col du Petit-Saint-Bernard accueillera, le 28 août prochain, l’évènement annuel du Programme de Coopération transfrontalière France/Italie Alcotra 2014/20, cofinancé par l’Union européenne(FEDER). A l’occasion du passage au Col de la course de trail TDS® (Sur les traces des Ducs de Savoie®), prévue par l’UTMB® (Ultra Trail du Mont-Blanc®), l’Assessorat des Affaires européennes, des Politiques du travail, de l'Inclusion sociale et des Transports de la Région autonome Vallée d’Aoste a voulu associer à ce moment de sport en montagne à vocation transfrontalière dont la renommée est désormais mondiale – en collaboration avec l’Autorité de gestion du Programme ‘Alcotra’ Région Auvergne-Rhône-Alpes – une plus ample réflexion sur la coopération dans les Alpes du Nord.

La valorisation du patrimoine culturel et naturel transfrontalier, le développement durable, le respect de l’environnement, l’égalité des chances et la non-discrimination seront à la une d’un vaste programme d’activités dont le début est fixé à 7h du matin. A ce moment, le Programme offrira, jusqu’à 10 heures, aux accompagnateurs des athlètes en course et aux supporteurs un petit-déjeuner éthique qui sera également l’occasion pour leur faire découvrir une exposition photos temporaire sur ces mêmes principes. Parallèlement seront organisées des présentations sur les Projets Alcotra emblématiques et dévoilés les messages réalisés par les étudiants du Lycée Linguistique de Courmayeur qui feront l’objet d’un relais transfrontalier au départ de Courmayeur (4h), le 28 août, dont l’arrivée est prévue, aux Houches (FR), le 29 août (20h). Un jeu concours, spécifiquement conçu pour cette journée, permettra de faire gagner des buffs ‘Alcotra’ en décryptant ces messages.

A partir de 10h, la parole passe au Programme qui, débutera avec une table ronde politique sur les enjeux et les perspectives du développement durable dans l’Espace Mont-Blanc, à laquelle participeront les Assesseurs Luigi Bertschy et Albert Chatrian et les Maires de Chamonix, Eric Fournier, et de La Thuile Mathieu Ferraris. Ensuite, le techniciens présenteront des bonnes pratiques sur la gestion des déchets en montagne tout comme les Projets transfrontaliers, cofinancés par le Programme, sur les enjeux des changements climatiques et la valorisation du patrimoine naturel et culturel, avec un focus particulier sur l’Espace Mont-Blanc et le Col du Petit-Saint-Bernard. Enfin, tout au long de la journée (9h-13h) seront organisées des randonnées pédestres, accompagnées par des guides valdôtains de la nature, à la découverte du Col du Petit-Saint-Bernard et de ses biens. Des chaussures de randonnée en montagne sont nécessaires bien que le parcours ne présente aucune difficulté particulière. La participation est ouverte à tous, gratuite et les réservations se prendront sur place à partir de 7h.

Afin de réduire au maximum l’impact environnemental sur le Col, toute personne souhaitant se rendre à l’évènement Alcotra pourra également profiter du service de transports en commun, organisé par l’UTMB® dans le cadre de la TDS®, dont les informations et conditions d’utilisation sont repérables sur le site officiel de la course https://utmbmontblanc.com (section Transports).