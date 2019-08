Al via bando per corso regionale Emergenza sanitaria

E' stato pubblicato l’avviso pubblico per la partecipazione al corso regionale teorico-pratico per il conseguimento dell’idoneità all’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale.

Il corso, la cui attivazione è stata approvata dalla Giunta regionale con determinazione del Direttore della Struttura Sviluppo delle risorse umane della Usl VdA, è a numero chiuso ed è organizzato per un’unica classe di un massimo di 12 partecipanti, con due posti riservati ai medici già incaricati nel servizio di Emergenza sanitaria territoriale non in possesso dell’attestato.

Il corso di formazione si svolgerà prevalentemente in forma di esercitazioni e tirocinio, per un numero complessivo di 540 ore e con durata di cinque mesi, con inizio previsto nel prossimo mese di ottobre.

Gli aspiranti possono consultare il bando e la documentazione per la presentazione della domanda di partecipazione alla sezione 'Avvisi e concorsi' del sito www.ausl.vda.it.

Il termine di scadenza della presentazione delle domande all’Azienda USL della Valle d’Aosta è il 29 di agosto.