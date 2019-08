Combin en Musique porta la gironda nella Fonderia di Vapelline

Dopo il successo del concerto a Doues di Massimo Lonardi e Annarita Pili (liuto e voce), torna il festival musicale ‘Combin en Musique’ che si svolge fino all'8 settembre nei comuni di Ollomont, Valpelline e Doues.

Venerdì 23 alle ore 15, alle fonderie di Valpelline, sarà la volta del Baìa Trio, evento in collaborazione con Ététrad, l’appuntamento con la musica tradizionale della Valle D’Aosta, giunto quest'anno alla ventiduesima edizione.



Prima del concerto eccezionalmente, è stata organizzata una visita guidata che partirà alle ore 14 dalla importante centralina idroelettrica CVA per raggiungere le storiche fonderie di Valpelline, scendendo lungo il corso del torrente Buthier: si parlerà dell'azione dell'uomo sul territorio, con particolare riguardo alle attività estrattive della zona e dell'utilizzo delle acque, e ai “Ru”, vere e proprie opere di ingegneria idraulica. Il percorso guidato ha un costo di 10 euro.

Il concerto, alle ore 15, vedrà protagonista la ghironda elettroacustica di Francesco Busso, il violino di Gabriele Ferrero e la chitarra di Enrico Negro: il Baìa Trio. La loro musica nasce in quella regione mentale che va dall’Occitania alla Bretagna passando per il centro Francia, accompagna i passi dei ballerini, li accarezza, li muove leggeri e li fa saltare: un repertorio di folk originale, raccolto e vissuto nella tradizione, e rivissuto sul palco. Il concerto, come tutti quelli di Combin en Musique, è gratuito.