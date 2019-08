Grave bimba olandese di 10 anni colpita da malore a Champdepraz

Salvata in extremis dai Vigili del fuoco valdostani, ora lotta per la vita una bambina olandese di 10 anni ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Regina Margherita di Torino. Ieri martedì 20 agosto è stata colpita da un arresto cardiaco spontaneo nei pressi del torrente Chalamy, a Champdepraz, mentre era con i familiari e si preparava ad un'escursione di canyoning.

In suo soccorso sono intervenuti immediatamente alcuni Vigili del fuoco, impegnati in un'esercitazione a poca distanza, che le hanno praticato il massaggio cardiaco e poi l'hanno defibrillata.

Una volta stabilizzata, la piccola è stata trasportata all'ospedale di Aosta con l'elisoccorso e di qui al nosocomio specializzato torinese.