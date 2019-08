A ottobre il 'si o no' del tribunale al piano di concordato del Casino

E' stata fissata per il prossimo 16 ottobre l'udienza in camera di consiglio al tribunale di Aosta per l'accettazione definitiva (omologa ndr) del piano di concordato per salvare il Casinò de la Vallée di Saint-Vincent dal fallimento.

L'89,24 per cento dei creditori della Casinò de la Vallée spa ha aderito al piano di concordato preventivo in continuità. La proposta prevede un rimborso del 78 per cento delle somme dovute dalla società ai creditori chirografari e del 100 per cento a quelli privilegiati.

I debiti ammontano a oltre 81 milioni di euro e l'impegno e' di pagarne 68,8.

Due creditori chirografari si sono opposti al piano, sostenendo che il Grand Hotel Billia sia stato svalutato e che con il suo reale valore i crediti avrebbero potuto essere soddisfatti per intero.