Crisi di Governo: Le opzioni di Mattarella

Sono inziate oggi le consultazione di Mattarella per trovare una soluzione alla crisi di governo. O ci sarà un Governo forte, stabile e che agisca immediatamente o l’ipotesi del voto non verrà esclusa: secondo i retroscena dei principali quirinalisti stamane è questa la posizione che Mattarella ripeterà a tutti gli attori in campo di questa lunga crisi di Governo.

Governo politico di legislatura Pd-M5s, Governo istituzionale appoggiato dagli stessi attori in campo (magari con l’ingresso anche di Forza Italia) oppure anche Elezioni anticipate in autunno, ipotesi che il Colle non esclude anche se preferirebbe in ogni modo non rischiare a lasciare disinnesco Iva e Manovra da impostare nei pochi mesi che avrà a disposizione il potenziale prossimo nuovo Governo.

Qualche settimana fa lo stesso Presidente della Repubblica recitava un articolo fondamentale della Costituzione: «L’articolo 97 dispone che occorre assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed efficaci». Serve una maggioranza solida per poter mettere al riparo i conti degli italiani: quale dei tre scenari però che la potrebbero garantire sarà più evidente forse già da domani sera al termine delle ultime consultazioni sulla crisi di Governo in diretta dal Colle.

IL CALENDARIO DEI PARTITI AL COLLE

Oggi è stata la volta della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, mentre alle ore 16.45 il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. Poi i primi gruppi parlamentari: alle ore 17.30 il gruppo parlamentare Per le autonomie (Svp-Patt, Uv) del Senato, alle ore 18.00 il gruppo parlamentare Misto del Senato, alle ore 18.30 il gruppo parlamentare Misto della Camera e alle ore 19.00 il gruppo parlamentare Liberi e uguali della Camera.

Il Presidente Mattarella ha aperto le Consultazioni sentendo telefonicamente il pResidente Emerito Gorgio Napolitano.

Giovedì 22 agosto saliranno al Quirinale i gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia (ore 10.00), Partito Democratico (ore 11.00), Forza Italia (ore 12.00), Lega (ore 16.00) e Movimento 5 Stelle (17.00).