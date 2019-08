Commercianti in Festa, Festival degli Artisti di Strada e Serata Rossonera in via Conte Crotti

Domani, giovedì 22 agosto alle ore 11 presso la Sala Ducale del Comune di Aosta sarà presentata COMMERCIANTI IN FESTA 2019 Festival degli Artisti di Strada e Serata Rossonera che debutterà il 24 agosto ad Aosta.

Anche l’edizione numero sette potrà contare sull’importante patrocinio del Comune di Aosta, degli sponsor “Telcha” e “BCC Cooperative de Crédit Valdôtaine” e del sostegno della Regione Valle d’Aosta per “Ecolo-fêtes”.

Il Festival degli Artisti di strada si svolgerà grazie al contributo della Chambre Valdôtaine.

Per l’occasione Confcommercio Valle d’Aosta ha istituito un bando di concorso per la creazione di un “logo plastic free” iniziativa nata dalla sinergia tra l’Associazione e la Regione Valle d’Aosta Assessorato all’Ambiente. A supporto di questo significativo accordo ed in occasione di Commercianti in Festa nasce anche la creazione del #greencontestaosta dove i nostri “social green totem” dislocati nel centro storico della città permetteranno di effettuare un “ecoselfie”.

Durante la conferenza verrà presentato il programma relativo alla “Festa di Viale Conte Crotti” che si terrà il 23 agosto 2019.

Il programma delle iniziative sarà presentato da:

Graziano Dominidiato

Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia Regione Valle d’Aosta

Giovanni Girardini

Presidente Associazione del Viale Conte Crotti

Nicola Rosset

Presidente Chambre Valdôtaine

Antonella Marcoz

Assessore Commercio e Turismo e Vice Sindaco della Città di Aosta