Arrestato turista straniero per sequestro di persona e tentato omicidio

La notte scorsa i carabinieri della stazione di Sant Pierre con l’ausilio dei militari del Nucleo Operativo hanno tratto in arresto un turista straniero 50enne per i reati sopracitati al culmine di una lite con la propria compagna – straniera 30enne.

I due si trovavano in vacanza in una località dell’alta valle e in serata al culmine di una lite per motivi sentimentali l’arrestato si è rinchiuso in camera con la compagna non permettendole di uscire e cercando di strangolarla. Il soggetto è stato ristretto presso la casa circondariale di Brissogne in attesa dell’udienza di convalida dopo la quale verranno forniti ulteriori dettagli.