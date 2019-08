Il senatore della Valle d'Aosta annuncia voto di sfiducia a Conte

Il senatore valdostano Albert Lanièce (Autonomie) voterà si alla mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. E' quanto emerso durante una riunione del Comité fédéral dell'Union valdotaine per fare il punto sulla crisi politica nazionale. Il direttivo dell'Uv ha dato mandato al senatore di "cercare, innanzitutto, la ricerca di ogni soluzione possibile volta a promuovere l'autonomia della Valle d'Aosta", ricordando che "il Governo attuale è sempre stato insensibile alle istanze delle autonomie speciali".

Comité fédéral ha inoltre rinnovato "Piena fiducia nell'ufficio di presidenza per il lavoro svolto e in vista del congresso federativo che dovrà essere convocato il prossimo autunno e che sarà finalizzato alla ricostruzione dell'area autonomista": è quanto esprimono, in una nota, il Comité fédéral e il gruppo degli eletti dell'Union valdotaine dopo la riunione di lunedì pomeriggio durata quasi tre ore. "Abbiamo 'congelato' la nostra posizione in attesa di sviluppi" le parole di Lavevaz.