Conte annuncia la fine del Governo. Duro attacco a Salvini

Palazzo Madama finisce l'alleanza tra M5s e Lega dopo 445 giorni. Il premier parla per tre quarti d'ora, con i leghisti seduti sui banchi dei ministri e il leader del Carroccio alla sua destra: "La decisione della Lega che ha presentato la mozione di sfiducia e ne ha chiesto l’ìmmediata calendarizzazione oltreché le dichiarazioni e comportamenti, chiari e univoci, mi impongono di interrompere qui questa esperienza di governo". Il ministro dell'Interno: "La via maestra sono le elezioni, così gli italiani giudicheranno. Ma se volete tagliare i parlamentari e andiamo a votare? Ci siamo". Renzi: "Nuovo esecutivo per evitare aumento Iva". Zingaretti: "Premier riconosca suoi errori e si apre nuova fase".