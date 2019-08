Aosta: Modifiche al servizio raccolta rifiuti durante il Festival degli Artisti di Strada

Per consentire lo svolgimento della quarta edizione aostana del 'Festival degli Artisti di Strada', sabato 24 agosto il servizio di Raccolta dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani per le utenze non domestiche (ovvero il porta a porta del centro storico verrà sospeso.

Pertanto, si legge in una nota del Comune di Aosta, "è assolutamente vietata l’esposizione del cartone e dei cassonetti della raccolta dell’organico nella giornata di sabato 24 agosto da parte degli utenti del Servizio raccolta dei rifiuti speciali".

Il servizio di raccolta 'Porta a Porta nel centro storico' riprenderà regolarmente lunedì 26 agosto.