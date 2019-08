Una comunità fondata sull’amore

Evidenziare la necessità per la famiglia di avere una profonda esperienza di Gesù e della sua Parola per superare le sfide e le difficoltà che essa incontra nel suo cammino e per comprendere al meglio il proprio ruolo di evangelizzazione nella Chiesa e nella società: questi gli orientamenti principali della Settimana nazionale delle famiglie convocata, dall’11 al 17 agosto, dalla Commissione per la pastorale della vita e della famiglia della Conferenza episcopale brasiliana.

L’evento, ispirato all’esortazione apostolica postsinodale di Papa Francesco Amoris laetitia e dal tema «Famiglia, come stai?», si inserisce nelle Linee guida per l’evangelizzazione del Brasile, relative al periodo 2019-2023, approvate a maggio dai presuli.

«La famiglia — spiega sul sito dell’episcopato il vescovo di Nova Friburgo, Edney Gouvêa Mattoso — è una meravigliosa realtà, opera delle mani di Dio, che è formata dai suoi figli e figlie e reca al suo interno i profili della Santissima Trinità. Tuttavia, questa realtà non è nata pronta, ma è in costante miglioramento».

Papa Francesco come intenzione di preghiera per il mese di agosto ha esortato a prendersi cura delle famiglie affinché diventino «la migliore eredità possibile» lasciata da uomini e donne per il mondo e il futuro, ricordando come esse siano «vere scuole del domani, spazi di libertà, centri di umanità».