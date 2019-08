Lavevaz (Uv) 'C'è chi getta fango sul Movimento' (AGGIORNAMENTO)

Il Comité Fédèral riunitosi in serata non ha preso minimamente in considerazione le notizie di dimissioni. Dibattuta, invece la crisi del Governo centrale; un governo contro le autonomie.

Qualche settimana fa ho portato all’attenzione del Comité Fédéral, la volontà mia, del tesoriere e dei miei due vice Presidenti di voler convocare un congresso straordinario in autunno, essendo stati messi in discussione i punti centrali del programma presentato all’ultimo congresso, in particolare la necessità di centralità del movimento sulle scelte politiche, attraverso un percorso coerente e condiviso.

Vista la situazione politica molto incerta, anche a livello nazionale, su richiesta del Comité stesso, abbiamo congelato la nostra posizione in attesa di sviluppi, proprio per non mettere in difficoltà il nostro Movimento e il percorso di avvicinamento con le altre forze autonomiste, che rimane un passaggio imprescindibile e necessario per il futuro, nonostante le giuste discussioni in atto.

Purtroppo nel frattempo, in questi ultimi giorni in particolare, è in corso un gioco pericoloso, il gioco di chi, per cercare un posto al sole, getta fango sugli altri, già a partire dalla prima notte dopo le elezioni a dire il vero, e magari pure sul movimento che gli ha permesso di essere eletto, con continue contraddizioni: da un lato si chiede chiarezza sulle linee politiche dal movimento, dall’altro non si ascoltano o addirittura se ne prende le distanze quando le linee sono chiarissime.

Questi atteggiamenti non aiutano certo un proficuo confronto e dibattito interno al Movimento. Nei prossimi giorni decideremo, all’interno degli organismi dell’Union Valdôtaine, la linea da seguire per il prossimo futuro, in ogni caso se dovessero concretizzarsi le elezioni politiche in tardo autunno, i vertici del Movimento garantiranno tutti i passaggi necessari a preparare al meglio l’appuntamento con le urne.

Il Presidente Erik Lavevaz