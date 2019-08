Dimissioni fantasma di Erik Lavevaz, nell'Uv smentiscono

La reazione ufficiale non c'è ancora stata ma in Viale dei Partigiani sostengono che Erik Lavevaz non si è dimesso da presidente così come non lo hanno fatto i vice presidenti Davide Follien e Davide Sapinet.

E' vero che una quindicina di giorni fa, vista le tensioni politiche dentro e fuori il movimento Erik Lavevaz aveva detto che il persistere di una situazione davvero caotica avrebbe proposto l'indizione di un Congresso straordinario al quale non avrebbe riproposto la sua candidatura. In coerenza con il Presidente, anche i due vice presidenti hanno assunto la medesima posizione. Ma da allora non è mutato e più nessuno a parlato di dimissioni.

Questa sera è previsto un Conseil Federale che avrà l'occasione per chiarire una situazione che vede tutti contro tutti: consiglieri regionali contro i sindaci. Correnti interrno contro correnti interne, alleati dell’ipotetico polo autonomista l’un contro l’altro.

Rimane comunque il fatto che Lavevaz dovrà spiegare, per dissipare la nebbia e informare tutti, di come stanno le cose.