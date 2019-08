Scenario molto preoccupante. Senza una svolta su investimenti pubblici, consumi ed occupazione non cresceranno

Dalla Svimez uno scenario molto preoccupante sull’aumento del divario nord-sud. Senza una svolta su nuovi investimenti pubblici e privati, lo sblocco delle infrastrutture, lavoro stabile per i giovani, servizi pubblici efficienti, non cresceranno i consumi ed il paese. La politica si concentri sui veri problemi‬ della gente”. Lo scrive su twitter la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando le anticipazioni del rapporto Svimez.

“Ci indigna, ma non ci stupisce, la nuova decrescita economica del Mezzogiorno nel 2018, annunciata dalla Svimez, che conferma le preoccupazioni lanciate dalla Cisl nella manifestazione di Reggio Calabria dello scorso 22 giugno ed espresse al premier Conte lunedì scorso” sottolinea a sua volta il Segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga, Responsabile del Dipartimento Mezzogiorno.

“Purtroppo - commenta Jean Dondeynaz, segretario generale Cisl VdA - la ripresina accennata negli anni scorsi si è interrotta e si prospetta una nuova depressione per l’area che conferma il trend recessivo dell’anno scorso".

Svimez attesta la diminuzione della domanda interna, l’indebolimento dei consumi, con un preoccupante gap, più volte sottolineato dalla Cisl della spesa in capo alla pubblica amministrazione che sui consumi finali attesta un ulteriore segno meno portandosi dal -7% dell’anno passato all’attuale -8,6% rispetto alla crescita della stessa nel centro nord del +1,4%. Gli effetti sempre più gravi continuano a determinare migrazioni dei giovani e il corrispondente ulteriore calo demografico determinato dalla sempre bassa e precaria occupazione che continua ad escludere le donne ed i giovani.

"Per la Cisl - aggiunge Dondeynaz - occorre rompere l’attendismo e mettere in campo un piano articolato che punti alla ripresa del Paese che insista su una lotta decisa ai generatori delle diseconomie.Da almeno due anni attendiamo che gli investimenti ordinari siano portati al 34% e resi proporzionali rispetto ai 20 milioni di abitanti del sud. Al contrario i cittadini meridionali si trovano a fronteggiare un tale indebolimento delle politiche nazionali ed una così scarsa efficacia nel perseguire risultati delle Regioni stesse che determina una decisamente minore qualità dei servizi per le persone e di tutte le infrastrutture sociali".

Alla luce dei dati Svimez è parere della Cisl che gli strumenti di sviluppo messi in campo dall’armamentario comunitario e nazionale dovranno funzionare all’interno di un quadro di insieme che invece manca e sul quale si dovrà insistere per restituire competitività alle aree meridionali e insulari del Paese.