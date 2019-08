Salvini disperato, M5S aspetta Mattarella

Al via la settimana decisiva per le sorti della legislatura, in attesa del discorso di domani del premier Conte in Senato.

Il M5s ieri sembra avere chiuso definitivamente la porta alla riconciliazione con Salvini.

Il pensiero dei protaginisti oggi

Nel Pd restano le divisioni. Il capogruppo al Senato Marcucci pensa a un "patto di legislatura" con i Cinquestelle, Boccia definisce un "errore avere aperto ad un nuovo governo prima dell'inizio della crisi".

M5S: governo con Pd e Renzi è bufala estiva

Da Forza Italia, Brunetta propone un "governo dei responsabili, anche con la Lega

"Dalla riunione M5S alla Camera, Di Maio: "Piena fiducia a Conte. La crisi è nata in spiaggia, noi la portiamo in Parlamento".

Il leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Hanno voluto Renzi? Auguri".

Zingretti: "Governo forte o meglio il voto".

Renzi attacca Salvini: "Pronto ad un confronto tv con lui"