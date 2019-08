L'OPINIONE DEL VICE SINDACO PAOLO CORIO: Perplesso di quanto pubblica Valledaostaglocal.it

Egregio Direttore,

Leggo con una certa perplessità le affermazioni contenute nella lettera a voi indirizzata da Emilio Vaglio e pubblicata oggi sulla Vs. testata

Le domande contenute nella lettera del Cittadino Emilio Vaglio mi sembrano pretestuose ed un mero tentativo di attaccare l’amministrazione di Courmayeur di cui faccio parte e la mia persona.

Tutte le risposte e informazioni da me dovute ai cittadini ed elettori di Courmayeur riguardo ai miei rapporti con il movimento EPAV sono contenute nei comunicati da me redatti a suo tempo e ripresi dai vari organi di stampa.

Ritengo di aver quindi risposto in modo esaustivo a qualsiasi domanda su questo tema.

La mia perplessità deriva vieppiù dal fatto che il Cittadino Emilio Vaglio mi ha fatto sapere, in data 27 Dicembre 2018, a mezzo mail, in modo perentorio, di non gradire alcun tipo di dialogo con il sottoscritto.

A maggior ragione lo invito, per qualsiasi risposta lui voglia avere sui temi sopra indicati a rileggersi quanto da me comunicato.

Cordiali Saluti

Paolo Corio

Ci aspettavamo da un pubblico amministratore, per rispetto dei Cittadini ed i Lettori di Valledaostaglocal.it, una risposta puntuale alle domande che le sono state reiterate. Prendo atto che anche a Courmayeur, nonostante l'annunciato cambiamento (non solo di partito, ndr.) i politichini si chiudono a riccio. Buon lavoro. pi.mi.