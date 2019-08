Domenica 'moderatamente soleggiata' sulla Valle

Se la giornata di sabato ha regalato alcune ore di sole 'pieno' e caldo, ancor di più promette la terza domenica di agosto. "La situazione meteo valdostana si mantiene gradevolmente nelle medie stagionali - spiega però l'Ufficio meteo regionale - senza che lo strutturarsi di campi anticiclonici, men che meno africani, impongano sole a tappeto e temperature da deserto".

Sembra, infatti, che ancora per qualche giorno correnti settentrionali in transito in quota, oltre a veicolare aria abbastanza fresca, possano dare luogo a velature che non consentiranno al sole di imperare indisturbato, ma per domenica il tempo si preannuncia comunque generalmente soleggiato, con un progressivo e lieve rialzo delle temperature grazie a una brevissima rimonta anticiclonica. Meno stabile la situazione dal prossimo lunedì.