Climathon Courmayeur, challange non stop 24h pour l'environnement

Le projet 'Climathon Courmayeur 2019' est au calendrier du 25 au 27 octobre 2019 au Forum Sport Center. Il s'agit d'un challange non-stop de 24 heures - parrainé par la Commune - organisé par la Fondation Giacomo Brodolini, une organisation à but non lucratif, qui dirige la Pépinière d'Entreprises de la Vallée d'Aoste et a organisé les éditions 2017 et 2018 du Climathon Turin.



''Nous avons voulu organiser cette importante occasion de réflexion - explique le maire, Stefano Miserocchi - pour tous ceux qui souhaitent s'impliquer dans des dossiers importants pour l'avenir de la montagne, y compris l'attention portée au changement climatique dans le système alpin, la protection de notre système territorial et son développement en termes de tourisme''. Climathon est un vaste mouvement mondial pour le climat où Les participants collaboreront pour trouver des idées innovantes et des solutions efficaces.