L'organista Giampiero Rosato in concerto alla Cattedrale di Aosta

Appuntamento d'eccezione, il prossimo concerto di Cathédrale Harmonique, con Giampiero Rosato oggi, sabato 17 agosto alle ore 21, nella Cattedrale di Aosta.

Più volte premiato in concorsi nazionali ed internazionali di organo e pianoforte, Rosato ha suonato in Italia e all’estero in qualità di solista, proponendo un repertorio che spazia dalla musica antica a tutto il ‘900. Le sue numerose registrazioni radiofoniche e televisive sono state trasmesse in tutta Europa. Dal 1997 collabora con l’Ensemble barocco "Sonatori de la Gioiosa Marca", con il quale affronta spesso esecuzioni di concerti solistici e numerose sono le collaborazioni con solisti e gruppi cameristici di fama internazionale.

Ha curato per la casa editrice Armelin di Padova l’edizione moderna della "Sonata per Violino e Organo" di Oreste Ravanello e i "6 Concerti per clavicembalo e orchestra" di B. Galuppi. È docente di Organo e Clavicembalo presso il Conservatorio di Udine.

La rassegna "Cathédrale Harmonique. Splendeurs de la musique sacrée" è organizzata dalla Cappella musicale Sant’Anselmo della Cattedrale di Aosta, l’ente fondato dal Vescovo di Aosta per "servire la Divina Liturgia nella Cattedrale, attraverso l’arte del canto e della musica sacra", ed è realizzata grazie al contributo di Consiglio Valle, Alliance Française Aosta, Rotary Club Courmayeur Valdigne.

Ha il patrocinio dell’Associazione Amici della Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia di Brescia e dell’Associazione italiana Santa Cecilia per la Musica Sacra, della Diocesi di Aosta, della Fondazione Domenico Bartolucci e del Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma.