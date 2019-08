SkyWay Monte Bianco festeggia il 'primo milione' di viaggiatori

E' stata la turista milanese Karolina il milionesimo cliente della Funivia SkyWay Monte Bianco che allaccia Courmayeur ai 3.462 metri di quota di Punta Hellbronner, nel massiccio del Montw Bianco.

Il biglietto è stato staccato alle 9,30 di ieri alla signora che, in vacanza a Courmayeur con il compagno, è rimasta piacevolmente sorpresa: per lei, un biglietto da collezione –numero 1.000.000– iun foulard di seta firmato dall’artista valdostana Chicco Margaroli che racconta la storia delle Funivie del Monte Bianco e poi musica, fiori, aperitivo con la Cave du Mont Blanc, una performance teatrale della compagnia teatrale Palinodie e il nuovo pacchetto Vip di SkyWay, attivo per tutti da settembre e che comprende biglietto di andata e ritorno con accesso prioritario, visita guidata, aperitivo valdostano, pranzo al buffet alpino dello chef Agostino Buillas e il libro “Il respiro del cielo -Skyway Monte Bianco dalla storia al futuro”.

"Un grazie a nostri collaboratori - ha commentato Federica Bieller, presidente di SkyWay - che ogni giorno si prendono cura di nostri passeggeri, come fossero, tutti, uno su un milione".