La 'vita bellissima' di Don Luigi Maquiginaz al Meeting di Rimini

Le esperienze di un sacerdote valdostano dalla vita avventurosa, testimone dei profondi cambiamenti della Valle d'Aosta negli ultimi decenni saranno illustrate al Meeting di Rimini, tradizionale evento politico e culturale del mondo cattolico italiano.

La Sala centrale delle conferenze del Meeting di Rimini ospiterà infatti domenica 18 agosto alle ore 18 la presentazione del volume 'Ho avuto una vita bellissima' di Don Luigi Maquignaz, recentemente nominato Chevalier de l'Autonomie. Sarà presente il Presidente della Giunta, Antonio Fosson; modererà l'evento il giornalista valdostano Giacomo Sado, che ha curato la realizzazione del volume edito dalla Tipografia Pesando.

Nel libro, Don Maquignaz racconta la sua vita attraverso aneddoti ed episodi che descrivono, allo stesso tempo, 90 anni di storia della Valle d’Aosta. Dagli anni della sua infanzia, trascorsa nella Valtournenche a quelli del fascismo, dalla vocazione fino alla sua ordinazione come sacerdote nel 1953, per arrivare ai momenti trascorsi in montagna con Papa Giovanni Paolo II, le parole dell’anziano parroco testimoniano una vita intensa, trascorsa all’insegna della fede e predicando in parrocchia, in montagna, all’oratorio, sulle piste da sci e sui campi di calcio.

Don Maquignaz appartiene alla grande tradizione dei preti alpinisti: allievo della grande guida Carrellino, Luigi Carrel, da molti considerato la più grande guida del Cervino, ha scalato 39 volte la Gran Becca, sulla quale ha aperto anche una nuova via.

Il Presidente Fosson ricorda che proprio quest’anno l’Amministrazione regionale ha voluto insignire dell’onorificenza di Chevalier de l’Autonomie Don Maquignaz, "persona nella quale i valori della legalità e della giustizia, dell’educazione, del rispetto, dei meriti e delle capacità sono profondamente radicati e che vive la montagna come una metafora della vita, sinonimo di impegno, passione, fatica e magia".