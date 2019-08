L’artico è in FIAMME, con incendi così grandi che si vedono perfino dallo spazio

Non succedeva nulla del genere da 10mila anni -- e luglio è stato il mese più caldo mai registrato! La Terra non si sta riscaldando, sta bruciando. E si sta per mettere molto, molto peggio...



La situazione fa davvero paura, ma il pericolo maggiore sarebbe perdere la speranza -- perché SIAMO ANCORA IN TEMPO per trasformare questo incubo in un futuro pulito, verde e felice per noi, i nostri figli e nipoti.



Ecco perché Avaaz ha un piano per ribaltare la situazione nei prossimi 16 mesi -- iniziando già a settembre dal vertice ONU sul clima, per toccare il culmine alla fine del 2020 quando ci saranno i più importanti negoziati sul clima dall’accordo di Parigi.



Ecco come possiamo vincere:

Spingendo i governi a dichiarare l’emergenza climatica e impegnarsi per un'energia pulita al 100%

e impegnarsi per un'energia pulita al 100% Portando milioni di persone a unirsi ai coraggiosi ragazzi che a settembre faranno il più grande sciopero per il clima di sempre

per il clima di sempre Offrendo formazione ai leader più promettenti di questa nuova generazione di difensori del Pianeta

di questa nuova generazione di difensori del Pianeta Tenendo testa ai petrolieri e i loro alleati ovunque rischiano di andare al potere rallentando l'azione climatica

Ma dobbiamo partire subito! Se migliaia di noi doneranno anche solo il costo di un caffè a settimana, possiamo alimentare la resistenza globale per il clima e difendere tutto ciò che amiamo.



Dona quello che puoi -- costruiamo un mondo che saremo fieri di lasciare ai nostri bambini:





C’è chi ha già rinunciato a combattere la crisi climatica. Ma la realtà è che abbiamo già tutti gli strumenti per una economia globale fiorente, pulita e verde! L'energia rinnovabile è ormai spesso più economica dei combustibili fossili, e in tutto il mondo sta crescendo un ispirato movimento di giovani, determinati a creare un futuro pulito al 100% per tutti.E proprio questi giovani stanno venendo attaccati violentemente dai negazionisti del clima e dell'industria dei combustibili fossili: insieme possiamo sostenerli con tuta la forza della nostra comunità, e mettere ogni energia disponibile nei prossimi eventi chiave, a partire dal vertice di settembre e poi in ogni momento politico importante dei prossimi 16 mesi!Nessun altro movimento ha la portata globale per arrivare ovunque e su scala così vasta. Avaaz, e tutto ciò che realizziamo nel mondo, è finanziata al 100% da piccole donazioni come questa. Sostienici con un piccolo impegno settimanale e lottiamo per un futuro degno di essere vissuto:

Prima dei negoziati sul clima di Parigi, dicevano che il nostro obiettivo di una energia pulita al 100% era impossibile. Ma tutti assieme abbiamo fatto una cosa magica, con enormi marce in tutto il mondo, meravigliose iniziative e brillanti azioni di pressione, così ora i paesi di tutto il mondo stanno lavorando ai loro piani per il 100% di energia pulita! Ma c’è chi ancora resta indietro e mette tutto in pericolo -- e così siamo di nuovo chiamato ad agire.Con speranza e incredibile determinazione,