Operazione antidroga dei carabinieri al Quartiere Cogne di Aosta

Nell'ambito di un'indagine anticrimine mirata in particolare a contrastare lo spaccio di stupefacenti, i carabinieri della Compagnia di Aosta hanno eseguito nel pomeriggio di oggi perquisizioni e accertamenti investigativi in una delle due 'Case Gazzera' al Quartiere Cogne del capoluogo, occupate abusivamente nei mesi scorsi.

Sono stati impiegati quattro pattuglie e almeno otto militari; un uomo risulta indagato e potrebbe essere sottoposto a fermo giudiziario in queste ore. L'operazione dei carabinieri non ha attinenza con possibili reati derivanti dall'occupazione abusiva delle palazzine, per la quale erano stati gli stessi occupanti ad autodenunciarsi sostenendo di non aver avuto altra possibilità per rimediare alla loro emergenza gmabitativa.