Morto Bruno Canepa, vigile del fuoco caduto in crepaccio a luglio mentre saliva sul Monte Bianco

Non ce l'ha fatta Bruno Canepa, 54 anni, il vigile del fuoco genovese precipitato lo scorso 12 luglio sul Monte Bianco mentre saliva la via normale francese. E' morto all’ospedale di Annecy il 14 agosto, poco più di un mese dopo il suo collega Giovanni Mantero, deceduto sul colpo nell'incidente alpinistico.

Canepa era caposquadra nel distaccamento VV.FF. di Multedo e la notizia della sua morte è arrivata nel giorno in cui Genova si è fermata per ricordare le 43 vittime del crollo del ponte Morandi, e in cui i familiari hanno voluto premiare i soccorritori per il loro lavoro e aiuto; sia Canepa sia Mantero avevano dato il loro contributo operativo il giorno della tragedia e quelli successivi.

"Tutti i vigili del fuoco di Genova si stringono alla famiglia in questo giorno di dolore", si legge in una nota del Comando provinciale di Genova.

Canepa e Montero erano precipitati in un crepaccio lungo la facile ma pericolosa via del Gouter.